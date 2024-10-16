مدبولي: الحكومة لديها العديد من الحلول لتعظيم كميات الكهرباء بأقل وقود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها العديد من الحلول والبدائل لتعظيم كميات الكهرباء بأقل كميات من الوقود.

وأوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن المطارات مرافق مملوكة للدولة، وأي مشروع بشأنها يشمل التطوير والإدارة والتشغيل، قائلًا: «ليس هناك بيع للمطارات، لأنها مرافق عامة للدولة، وأي مشروع يحدث فيها هو تطوير وإدارة وتشغيل فقط وليس بيعا».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلة تستهدف مساعدة هذه الدول وتحديدا دول حوض النيل.

وأضاف مصطفى مدبولي، أننا نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.