الخط الثالث يعلن توقف هذه الخدمة لمدة 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث توقف خدمات الخط الساخن بشكل مؤقت من الآن ولمدة 24 ساعة، نظرا لأعمال الصيانة على المنظومة.

جاء الإعلان الرسمى للشركة كما يلى

وقالت الشركة في بيان لها: إن الخط الساخن الخاص بالخط الثالث 19549 متوقف مؤقتًا عن الخدمة، وذلك نظرًا لأعمال صيانة قائمة على أن يتم العودة للعمل خلال 24 ساعة.

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