وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية مع تسجيل معدل النمو الاقتصادي 2.4% خلال 2023/2024.

ولفتت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء منذ قليل، إلي أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس، فيما أن السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ايجابيا خلال العام المالي الماضي.



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