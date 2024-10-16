وزيرة التخطيط: هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأوضحت رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023 /2024 سجل 2.4%.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى مختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل في يونيو المقبل.

وتابع مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن القمة المصرية السعودية التي تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التي تحدث.

وأضاف «مدبولي» أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسي تدعيم العلاقات بين البلدين.