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وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حقق نموا في العام المالي 2023 - 2024 بـ 2.4% - أخبار كلمتك

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وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حقق نموا في العام المالي 2023 - 2024 بـ 2.4% - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حقق نموا في العام المالي 2023 - 2024 بـ 2.4% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023 /2024 سجل 2.4%.

وأوضحت رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى مختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل في يونيو المقبل.

وتابع مصطفى مدبولي، أن القمة المصرية السعودية التي تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التي تحدث.

وأضاف «مدبولي» أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسي تدعيم العلاقات بين البلدين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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