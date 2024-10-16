وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس.

وأوضحت رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصناعات التحويلية حققت نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022- 2023.

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 2.4% خلال الربع الأخير من 2023/2024.