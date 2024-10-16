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وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس - أخبار كلمتك

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وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس.

وأوضحت رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصناعات التحويلية حققت نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022- 2023.

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 2.4% خلال الربع الأخير من 2023/2024.

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المشاط تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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