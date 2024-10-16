«القومي للتغذية» يعلن تدريب أطباء وتمريض من «الصحة» تمهيدا لإنشاء عيادات السمنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - أعلن المعهد القومي للتغذية، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، اليوم، بدء تدريب فرق عمل من الأطباء والتمريض العاملين بوزارة الصحة على القياسات الجسمانية وأساسيات التغذية، وذلك كخطوة أولى لتنفيذ المبادرة الوزارية لإنشاء عيادات متخصصة لتشخيص وعلاج السمنة في عيادات الرعاية الأساسية.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن تشخيص وعلاج السمنة يعد من أولويات وزارة الصحة في ظل انتشار السمنة بين الفئات المختلفة وخاصة الأطفال، مشيراً إلى أهمية التشخيص المبكر لتجنب المضاعفات الجسدية والنفسية التي قد تؤدي إلى تدخلات جراحية مكلفة.

كما أوضحت الدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، أن المعهد يساهم بدور ريادي في تنفيذ خطط التغذية القومية، مشيرة إلى أن التدريب يشمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول القياسات الجسمانية وأهمية وضع أنظمة غذائية متوازنة، وسيتم متابعة إنشاء العيادات المتخصصة من قبل استشاريي المعهد لضمان فعالية التنفيذ.