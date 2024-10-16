بعد إثارتها للقلق، مستشار اليونيسيف يكشف تأثير ترسيب الطمي على مياه بحيرة ناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، أن بحيرة ناصر تقوم بنفسها بمهمة تعويض النقص في سعتها، بسبب ترسيب الطمي، مؤكدًا أن الطمي يترسب في جنوب بحيرة ناصر، في الجزء السوداني، وأنه لا يؤثر على مستوى المياه بالبحيرة، وذلك بعدما أثار البعض القلق حول ذلك الأمر.

بحيرة ناصر تعوض النقص في سعتها



وأشار الدكتور رشاد حامد إلى أن مساحة بحيرة ناصر 500 كيلو متر، وأن المياه بمجرد دخولها إلى بحيرة ناصر تتحول طاقة الحركة إلي طاقة وضع، ويرتفع منسوب الماء في البحيرة، ويترسب الطمي، وتتولى البحيرة بنفسها تعويض نقص سعتها بسبب الترسيب.

أمتداد بحيرة ناصر، كلمتك



وعما يحدث نتيجة ترسيب الطمي في بحيرة ناصر، قال الدكتور رشاد حامد: "ترسيب الطمي يرفع منسوب قاع البحيرة في منطقة الترسيب قليلًا، وبالتالي تنخفض سعة البحيرة قليلًا، ولكن المياه مازالت تتدفق، ولابد أن تجد لها مكانا، فتكون النتيجة تمدد سطح البحيرة واتساعها قليلًا لتعوض هذا النقص في السعة."

وعن تعويض بحيرة ناصر النقص في سعتها، قال الدكتور رشاد حامد: "بحيرة ناصر تتولى بنفسها مهمة تعويض النقص في سعتها بسبب ترسيب الطمي"، مشيرًا إلى السؤال الذي يطرحه البعض بقلق "عما إذا يجب أن يتم تكريك الطمي من بحيرة ناصر حتي لا تنخفض سعتها."

أماكن ترسيب الطمي في بحيرة ناصر



وكشف الدكتور رشاد حامد عن أماكن ترسيب الطمي في بحيرة ناصر، فقال: "الطمي يترسب في جنوب البحيرة في الجزء السوداني منها، وهذا بسبب طول البحيرة (500 كم)، حيث عندما تصل المياه إلى البحيرة تكون محملة بالطمي، وتكون لها طاقة حركة بسبب انحدار المجرى، وبمجرد دخولها الى البحيرة المستوية السطح، كما هو حال أي مسطح مائي، تتحول طاقة الحركة الي طاقة وضع، أي يرتفع منسوب الماء في البحيرة، وتفقد المياه سرعتها"

طمي بحيرة ناصر، كلمتك

وأضاف رشاد حامد: "ولأن المياه غير المتحركة لا تستطيع حمل طمي، لهذا تفقد المياه حمولتها، ويترسب الطمي."

وأجاب مستشار اليونسيف عما يحدث نتيجة ترسيب الطمي في بحيرة ناصر، فقال: "ترسيب الطمي يرفع منسوب قاع البحيرة في منطقة الترسيب قليلا، وبالتالي تنخفض سعة البحيرة قليلا، ولكن المياه مازالت تتدفق، ولابد ان تجد لها مكانا، فتكون النتيجة تمدد سطح البحيرة واتساعها قليلا لتعوض هذا النقص في السعة."

وعن نتيجة ترسي الطمي واتساع بحيرة ناصر، قال رشاد حامد: "إن البحيرة تتولى بنفسها تعويض نقص سعتها بسبب الترسيب"، منبهًا أن هذه العملية بطيئة جدًا، ولا تلاحظ إلا بمقارنة خرائط البحيرة على زمن ممتد، خاصة أن هناك عامل آخر يحدد مسطح البحيرة، وهو حجم المخزون فيها، وهو دائم التغير، حسبما أكد مستشار اليونسيف.



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