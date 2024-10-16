وزير التخطيط: معدل نمو الناتج المحلي يسجل 2.4% بالربع الأخير من 2023/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 04:54 م 10/16/2024 4:54:21 PM

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عن وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال الربع الأخير من 2023/2024.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لديها سيناريوهات لمختلف التحديات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: قواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية حال حدث تهديد مباشر وهي جاهزة لذلك.

ولفت إلى أنه اذا ما تفاقمت الحرب القائمة حاليا وتم استهداف المنشاَت النووية والنفطية في المنطقة ماذا سيحدث؟ واذا تحول الأمر لرد متبادل سيكون هناك تبعات هائلة على كل شئ بما في ذلك اسعار المواد البترولية وزيادة رسوم النقل، وتأثير ذلك على حركة التجارة.



ولفت: نضع كل السيناريوهات لمواجهة كل الأوضاع مرورا لأكثر السيناريوهات التشاؤمية حال حدوث حرب إقليمية ودورنا أن نكون متحسبين لذلك واقتصاد الحرب لتأمين موارد الدولة كلها لتأمين احتياجات المواطن والحفاظ على حياته ومحاولة تقليل أي اضرار نتيجة أي تطورات متأزمة بالمنطقة.



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