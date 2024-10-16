رئيس الوزراء: مصر لن تدخل في حرب إلا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل في حرب إلا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها سيناريوهات لمختلف التحديات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن دخول المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر حملت العديد من الدلالات في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المجلس الأعلى للتنسيق بين مصر والسعودية هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.