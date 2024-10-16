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رئيس الوزراء: البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب».. وهذا ما كنت أقصده - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب».. وهذا ما كنت أقصده - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب».. وهذا ما كنت أقصده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب»، الذي تحدث عنه منذ أيام، قائلًا: «لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: «إننا بدون دولة قوية سنكون مطمع لأى دولة أخرى، وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر.. ويجب ألا نخاف من أي تهديدات خارجية لأن الأهم هو أن تكون الجبهة الداخلية تكون متماسكة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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