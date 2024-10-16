رئيس الوزراء: البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب».. وهذا ما كنت أقصده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب»، الذي تحدث عنه منذ أيام، قائلًا: «لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: «إننا بدون دولة قوية سنكون مطمع لأى دولة أخرى، وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر.. ويجب ألا نخاف من أي تهديدات خارجية لأن الأهم هو أن تكون الجبهة الداخلية تكون متماسكة».