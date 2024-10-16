رئيس الوزراء: نحن بدون دولة قوية سنكون مطمع.. وتماسك الجبهة الداخلية الأهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «إننا بدون دولة قوية سنكون مطمع لأى دولة أخرى، وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر.. ويجب ألا نخاف من أي تهديدات خارجية لأن الأهم هو أن تكون الجبهة الداخلية تكون متماسكة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب»، الذي تحدث عنه منذ أيام، قائلًا: «لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

مؤكدًا أن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث، مشيرًا إلى أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.