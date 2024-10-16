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رئيس الوزراء: نحن بدون دولة قوية سنكون مطمع.. وتماسك الجبهة الداخلية الأهم - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: نحن بدون دولة قوية سنكون مطمع.. وتماسك الجبهة الداخلية الأهم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نحن بدون دولة قوية سنكون مطمع.. وتماسك الجبهة الداخلية الأهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «إننا بدون دولة قوية سنكون مطمع لأى دولة أخرى، وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر.. ويجب ألا نخاف من أي تهديدات خارجية لأن الأهم هو أن تكون الجبهة الداخلية تكون متماسكة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب»، الذي تحدث عنه منذ أيام، قائلًا: «لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

مؤكدًا أن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث، مشيرًا إلى أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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