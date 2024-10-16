عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «علاج طبيعي» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «علاج طبيعي» - أخبار كلمتك

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «علاج طبيعي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية العلاج الطبيعي، حيث تم إجراء المقابلات مع المرشحين لتولي منصب العميد.

وضمت اللجنة نخبة من الأساتذة البارزين، من بينهم الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الكبد بجامعة المنصورة، والدكتورة أميرة التهامي، أستاذة العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق.

وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي عن ترحيبه بأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق في اختيار العميد المناسب، مؤكدًا التزام الجامعة باختيار عمداء الكليات بناءً على معايير موضوعية، وطبقًا للقرار الوزاري المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللجنة استمعت بعناية إلى الخطط التطويرية المقدمة من المرشحين، حيث عرض كل منهم رؤيته لتطوير الكلية في الجوانب التعليمية، البحثية، والمجتمعية، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الأكاديمي والمجتمعي للكلية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق