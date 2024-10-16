رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «علاج طبيعي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية العلاج الطبيعي، حيث تم إجراء المقابلات مع المرشحين لتولي منصب العميد.

وضمت اللجنة نخبة من الأساتذة البارزين، من بينهم الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الكبد بجامعة المنصورة، والدكتورة أميرة التهامي، أستاذة العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق.

وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي عن ترحيبه بأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق في اختيار العميد المناسب، مؤكدًا التزام الجامعة باختيار عمداء الكليات بناءً على معايير موضوعية، وطبقًا للقرار الوزاري المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللجنة استمعت بعناية إلى الخطط التطويرية المقدمة من المرشحين، حيث عرض كل منهم رؤيته لتطوير الكلية في الجوانب التعليمية، البحثية، والمجتمعية، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الأكاديمي والمجتمعي للكلية.