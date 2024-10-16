مدبولي: زيارة بن سلمان لمصر تحمل الكثير من الرسائل المهمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلي مصر تحمل الكثير من الرسائل المهمة جدا في هذا التوقيت الدقيق، لما تمر به المنطقة، ومنها التباحث في الأوضاع الإقليمية والتعامل مع المتغيرات السريعة وضمان التنسيق الكامل بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: توافقت كل الرؤي بين مصر والسعودية لتجنيب المنطقة كل الصراعات.

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