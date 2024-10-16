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مدبولي يكشف مفتاح استقرار الوطن وسر الاستمرار في بناء القوة الشاملة - أخبار كلمتك

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مدبولي يكشف مفتاح استقرار الوطن وسر الاستمرار في بناء القوة الشاملة - أخبار كلمتك

مدبولي يكشف مفتاح استقرار الوطن وسر الاستمرار في بناء القوة الشاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: “نركز على ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باننا نتحرك في ظل أوضاع مضطربة يشهدها الإقليم وتفرض علينا رغم انحيازنا لخيار السلام المستدام الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن لأن هذا هو السبيل الوحيد لصون وحماية السلام وبدون دولة قوية سنكون مطمع وتحت أي تهديد من أي قوة أخرى وبالتالي بناء القوة الشاملة مهم جدا لردع أي محاولات لجرجرة وتهديد مصر في هذا الشأن”.

ولفت الى ان الرئيس شدد على ان التحديات الإقليمية تفرض علينا كمصريين بأن نكون على أعلى قدر من الترابط لصون مقدرات الوطن ومكتسباته “وطول ما الجبهة الداخلية متماسكة والمواطن لديه وعي بما يحدث حولنا فهذا هو الأهم لنا كدولة خلال الفترة الحالية ومفتاح الأمان لاستقرار الوطن”.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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