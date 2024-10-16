مدبولي يكشف موعد دخول المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دخول المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين

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