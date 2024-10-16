مدبولي: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في مايو المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن دخول المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر حملت العديد من الدلالات في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المجلس الأعلى للتنسيق بين مصر والسعودية هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.