رئيس الوزراء: زيارة ولي العهد السعودي لمصر حملت العديد من الدلالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر حملت العديد من الدلالات في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن المجلس الأعلى للتنسيق بين مصر والسعودية هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.