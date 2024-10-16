عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران.. محاكاة لخطة إخلاء حال تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران.. محاكاة لخطة إخلاء حال تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ - أخبار كلمتك

تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران.. محاكاة لخطة إخلاء حال تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - قالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة، قامت بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ في بعض أدوار ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدورين السادس والسابع.

نظم التجربة مجموعة عمل بتكليف من مهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية وبقيادة محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي، وباحثين من الإدارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي برئاسة أمال عبد الموجود، ومدير الإدارة العامة للازمات نهاد عبد الله، وبالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للأمن أشرف صادق.

وقام أعضاء فريق الإخلاء والإسعافات الأولية بديوان عام الوزارة، بتيسير عملية خروج زملاءهم بشكل منتظم إلى نقاط التجمع الرئيسية المحددة مسبقا بالخارج، وبعد انتهاء تجربة الإخلاء، وتسجيل المدة الزمنية لها.

قام العاملون بالعودة إلى مكاتبهم، واستئناف العمل بشكل طبيعي، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارة المركزية وفريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة، بعمل محاكاة لخطة إخلاء واقعية، في حال التعرض لأي حادث طارئ داخل المبنى، وتحديد الأدوار لكل أعضاء فرق الإخلاء والإسعافات الأولية بالوزارة، وأهمية رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات التي تحدث بشكل مفاجئ، لأهمية الوعي بالسلامة و الصحة المهنية و ضرورة تطبيق الأسس السليمة للإخلاء في حالات الطوارئ.

أوضحت غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران يقوم أعضاء فريق الإخلاء بديوان عام الوزارة بالمرور للتفتيش الدوري على مبني الوزارة للتأكد من سلامة مسالك الهروب و مخارج الطوارئ.

يذكر أن الإدارة العامة للأزمات تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، بالتعاون والتنسيق مع باقي الإدارات، في أداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً
وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني

وزير العمل يلتقي محافظ الإسكندرية لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»

وزير العمل يستكمل رئاسته لجلسات «الحوار الاجتماعي» للتشاور بشأن مشروع قانون العمل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق