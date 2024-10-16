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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد - أخبار كلمتك

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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد - أخبار كلمتك

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية.

ورصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد الغير مصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد (345) لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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