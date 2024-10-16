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عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب ممارسات الكهرباء - أخبار كلمتك

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عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب ممارسات الكهرباء - أخبار كلمتك

عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب ممارسات الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - يبحث الكثير من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، عن موعد تفعيلها مرة أخرى، وذلك بعد قرار وزارة التموين بإعادة المحذوفين من منظومة التموين، أو الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات.

يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، وسعيها الدائم لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

البطاقات التموينية الموقوفة

موعد تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة

ويبدأ تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقا لما أعلن عنه وزير التموين والتجارة الداخلية.

فئات تحرم من الدعم

ووفقا لقرار الوزير، فيستمر إيقاف الدعم عمن تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، وتهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات التموينية، لتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

حذف 500 اسم من المنظومة التموينية بسبب سرقة الكهرباء

وفي إطار التعاون بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء، تم تزويد وزارة التموين بقائمة تضم 500 ألف اسم للحذف من المنظومة التموينية بسبب سرقة الكهرباء، يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بمحاربة الفساد والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين فقط. وقد كانت عمليات الحذف بسبب سرقة الكهرباء تهدف إلى تنظيم قاعدة البيانات وضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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