مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا في جراحات التجميل والحروق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور نجيب المطاردى (إنجليزى الجنسية) استشارى جراحات التجميل والحروق بمستشفى ميد أيسنكس بالمملكة المتحدة فى الفترة من 2 وحتى 9 نوفمبر القادم.

وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين اعتبارًا من الغد ويمكن الإستعلام على رقم تليفون: 01100190492

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