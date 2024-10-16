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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد - أخبار كلمتك

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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد - أخبار كلمتك

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية.


ورصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد الغير مصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به.

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 وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد ( ٣٤٥ ) لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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