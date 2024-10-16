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الشعب الجمهوري: تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي يدعم العلاقات الاقتصادية - أخبار كلمتك

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الشعب الجمهوري: تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي يدعم العلاقات الاقتصادية - أخبار كلمتك

الشعب الجمهوري: تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي يدعم العلاقات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أكد عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، تؤكد قوة وعمق العلاقات المصرية السعودية الممتدة عبر التاريخ، والتي أسست مجالات متعددة من التعاون في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسعودي.

وقال القيادي في حزب الشعب الجمهوري، في بيان له اليوم، إن مصر والمملكة العربية السعودية يشكلان قوة ذات تأثير كبير في المنطقة قادرة على قيادة زمام الأمور نحو إقرار السلام والاستقرار، وحمل قضايا الأشقاء على عاتقهما لوقف تصعيد الصراعات التي باتت تهدد الأمن القومي للجميع، وعلى رأس هذه الصراعات الحرب على غزة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رزق، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر وتوقيع تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، يدعم مسار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والاتجاه نحو تعزيز هذا التعاون في إطار من حماية الاستثمارات المتبادلة، موضحًا أنَّ الاستثمارات السعودية في مصر تصل حوالي لأكثر من 130 مليار ريال، كما أن هناك 7 آلاف و500 شركة تعمل في المملكة العربية السعودية تسهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل.

وأوضح القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن تعزيز التعاون والروابط الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، يحقق أهداف التنمية المستدامة في ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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