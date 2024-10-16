استعدوا للبرد.. الأرصاد تعلن حالة طقس القاهرة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - طقس القاهرة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق.

حالة الطقس في القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة اليوم الأربعاء، تشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم 3 لـ 4 درجات على كافة أنحاء المحافظة.

طقس القاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى طقس القاهرة، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس الآن في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة، تشهد اليوم الأربعاء أجواء غائمة، ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة مئوية، أما الصغرى فتبلغ 21 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود حركة رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق منها، بسرعة 22 كم في الساعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء.