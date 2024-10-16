حذرت من المخدرات، السكة الحديد تنظم ندوة توعوية عن الانضباط بمعهد تدريب وردان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - نظم معهد تدريب وردان التابع للهيئة القومية للسكك الحديد ندوة اليوم الأربعاء، لتوعية العاملين بأهمية الانضباط فى العمل .

ضرورة الالتزام بالتعليمات والسلوك الوظيفي داخل مواقع العمل

وتم التشديد خلال الندوة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والسلوك الوظيفي داخل مواقع العمل، والالتزام باللوائح والتعليمات وإجراءات السلامة.

كما تم التشديد على عدم تعاطى المخدرات، وإطلاق لجان تفتيش مفاجئة فى جميع مواقع العمل، لإجراء تحليل المخدرات ومن يثبت تعاطيه يطبق عليه القانون ويتم فصله.

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