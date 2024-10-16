رئيس الأرصاد الجوية يؤكد أهمية التعاون مع وزارة الري في مواجهة التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - قال هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الممثل الدائم للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إننا شاهدنا الكثير من الأحداث الجوية غير المعتادة خلال الفترة الماضية، مما تطلب التعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لموجهة التغيرات المناخية، والظواهر المتطرفة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة»، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف طاحون، أنه تم التناقش مع وزارة الري حول كل الأنشطة المشتركة لمواجهة الظواهر الجوية مثل تبادل المعلومات، وإصدار إنذار جوي عندما تدعو الضرورة، في حالة وجود ظاهرة جوية، كما يتم تبادل التدريب، وخاصة في مركز التدريب الإقليمي للإنذار ضد السيول.

وتابع أنه، يتم التحرك في موضوع الإنذار المبكر، خصوصا أن ذلك يتعلق بحياة الناس وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن زيادة الظواهر الجوية استدعت زيادة التعاون بين كل الأطراف، وإصدار الإنذارات في أبكر وقت للاستعداد لأي ظاهرة جوية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أهمية التعاون بين الأرصاد والهيدرولوجيا، في ظل تغير المناخ والظواهر المتطرفة التي نشاهدها كثيرا مؤخرا.

وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.