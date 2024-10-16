غدا.. القاهرة تختتم ندوة المستشارين الصحفيين الفرنسيين بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تختتم غدا الخميس 17 أكتوبر 2024، فعاليات الندوة الأولى للمستشارين الصحفيين بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تنظمها وزارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة.

ويرأس الاجتماعات - التي انطلقت أمس الثلاثاء كريستوف لوموان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رئيس إدارة التواصل والصحافة بالخارجية.

وتناقش الندوة - التي تعقد بصفة دورية سنوية بإحدى دول المنطقة - استراتيجيات التواصل والتغطية الإعلامية وتكيفها مع متطلبات المنطقة، وأفضل الوسائل للتواصل مع المجتمعات العربية وإبراز مواقف فرنسا.

كما يتضمن البرنامج تعزيز مهارات التواصل، العمل الشبكي ومناقشات حول القضايا الإقليمية الكبرى.