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وزير الخارجية يؤكد لنظيره الياباني رفض مصر ‏لسياسات التصعيد الإسرائيلية في غزة ‏ - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد لنظيره الياباني رفض مصر ‏لسياسات التصعيد الإسرائيلية في غزة ‏ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الياباني رفض مصر ‏لسياسات التصعيد الإسرائيلية في غزة ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من تاكيشي إيوايا، وزير خارجية اليابان، وقدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره الياباني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى أشاد بتميُز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، منوهًا إلى التقدير البالغ الذي تكنه الدولة المصرية لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات التنموية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وغيرها من المجالات.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى تطلع الجانب المصري لاستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر واستفادة القطاع الخاص الياباني من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري، وأعرب عن التطلع لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وربط المؤسسات ومراكز الأبحاث في البلدين.

عبد العاطي يؤكد رفض مصر القاطع لسياسة التصعيد الإسرائيلية

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ووقف نزيف الدم والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار العام الماضي، مشددًا على موقف مصر الرافض لسياسات التصعيد التي تنتهجها إسرائيل، وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرًا من تداعيات التصعيد على استمرار توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، واستعرض في هذا السياق الجهود والاتصالات المكثفة التي أجرتها بها مصر مع مختلف الأطياف السياسية اللبنانية والأطراف الدولية الفاعلة خلال الفترة الأخيرة لمنع التصعيد الإقليمي، فضلا عن إنهاء أزمة الشغور الرئاسي بلبنان وتمكين المؤسسات اللبنانية من الاضطلاع بدورها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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