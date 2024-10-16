وزير الخارجية يؤكد لنظيره الياباني رفض مصر ‏لسياسات التصعيد الإسرائيلية في غزة ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من تاكيشي إيوايا، وزير خارجية اليابان، وقدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره الياباني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى أشاد بتميُز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، منوهًا إلى التقدير البالغ الذي تكنه الدولة المصرية لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات التنموية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وغيرها من المجالات.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى تطلع الجانب المصري لاستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر واستفادة القطاع الخاص الياباني من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري، وأعرب عن التطلع لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وربط المؤسسات ومراكز الأبحاث في البلدين.

عبد العاطي يؤكد رفض مصر القاطع لسياسة التصعيد الإسرائيلية

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ووقف نزيف الدم والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار العام الماضي، مشددًا على موقف مصر الرافض لسياسات التصعيد التي تنتهجها إسرائيل، وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرًا من تداعيات التصعيد على استمرار توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، واستعرض في هذا السياق الجهود والاتصالات المكثفة التي أجرتها بها مصر مع مختلف الأطياف السياسية اللبنانية والأطراف الدولية الفاعلة خلال الفترة الأخيرة لمنع التصعيد الإقليمي، فضلا عن إنهاء أزمة الشغور الرئاسي بلبنان وتمكين المؤسسات اللبنانية من الاضطلاع بدورها.