الرعاية الصحية: 870 ألف مستفيد بخدمات التأمين الصحي الشامل خلال 3 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقرير الخدمات المستحدثة الربع سنوي للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 870.6 ألف مستفيد في محافظات تطبيق التأمين الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

محافظة السويس كان لها النصيب الأكبر من إجمالي المستفيدين

لافتًا أن محافظة السويس كان لها النصيب الأكبر من إجمالي المستفيدين خلال هذه الفترة حيث بلغ عدد المستفيدين فيها 245 ألف مستفيد، تلتها محافظة الأقصر والتي وصل عدد المستفيدين فيها 219 ألف ثم بورسعيد 211 ألف مستفيد، ثم الإسماعيلية والتي تخطى عدد المستفيدين فيها خلال نفس الفترة 158 ألفا، وجنوب سيناء 21.7 ألف مستفيد ثم محافظة أسوان بلغ عدد المستفيدين فيها 15.6 ألف مستفيد.

وأبرز رئيس هيئة الرعاية الصحية إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 والتي بلغت قرابة 3 مليون خدمة طبية وعلاجية، شملت مختلف الحزم الطبية والعلاجية بكافة المستويات العلاجية سواء الأولية بوحدات ومراكز طب الأسرة، أو الثانوية أو الثالثية التي تم تقديمها بمستشفيات الهيئة بالمحافظات الست، وذلك طبقًا لمستويات الجودة العالمية ووفق آخر المستجدات والممارسات الدولية.

تدشين وتشغيل ما يزيد عن 35 قسمًا علاجيًا جديدًا في منشآت الهيئة

وفي إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى استحداث 495 خدمة طبية جديدة، بالإضافة إلى تدشين وتشغيل ما يزيد عن 35 قسمًا علاجيًا جديدًا في منشآت الهيئة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة للمواطنين ويعزز من قدرة الهيئة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف: خلال نفس الفترة تم استحداث عيادات للمشورة نفسية في 235 منشأة صحية تابعة للهيئة، منهم 226 بوحدات ومراكز طب الأسرة و9 عيادات بالمستشفيات، وذلك بهدف توفير الدعم النفسي والاستشارات النفسية للمواطنين كجزء من خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تقديم رعاية صحية متكاملة، وبما يضمن تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، وقد استفاد من تلك العيادات قرابة 42 ألف مستفيد.

ونوه رئيس الهيئة أنه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تم افتتاح 336 عيادة تخصصية في 56 مركزا لطب الأسرة بالمحافظات الست لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في تخصصات النساء، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرمد فضلًا عن برنامج IMCI، المعتمد من منظمة الصحة العالمية لمساعدة الفريق الطبي على اكتشاف وتصنيف وعلاج الخمس أمراض الأساسية التي تسبب نسب عالية من الوفيات لدى الأطفال تحت سن خمس سنوات، وقد استفاد من تلك العيادات التخصصية، أكثر من 237,000 مستفيد.



وأكد الدكتور أحمد السبكي على التزام الهيئة بمواصلة الجهود لتطوير وتعزيز القدرات الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم خدمات صحية متميزة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

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