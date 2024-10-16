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إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال - أخبار كلمتك

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إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال - أخبار كلمتك

إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 10:39 ص 10/16/2024 10:39:45 AM

وزير الري مع وزير
وزير الري مع وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بالصومال
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استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إبراهيم محمد علي نائب وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة


وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة فى مجال الموارد المائية والرى، ومن جانبه أعرب إبراهيم عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم ورغبة بلاده فى توطيد أواصر التعاون مع مصر فى كافة المجالات.

إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال


وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات  إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني فى مجالات تحسين عملية إدارة المياه، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر في حالة الجفاف والفيضان من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية.


وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الصومال لترشيح عدد من المتخصصين في مجال المياه للمشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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