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«بحوث الصحراء» وشركة داسكو يبحثان سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية - أخبار كلمتك

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«بحوث الصحراء» وشركة داسكو يبحثان سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية - أخبار كلمتك

«بحوث الصحراء» وشركة داسكو يبحثان سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس أيمن طه، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للحفر داسكو، والمهندس محمد عامر، المدير التنفيذي، والمهندس رجب عبد الحفيظ، مدير الإدارة الفنية بالشركة، لبحث سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية الضحلة والعميقة في المناطق الصحراوية.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف، رئيس المركز الأسبق، والدكتور عبد الحميد الأعصر المشرف على المعامل المركزية وأعضاء وحده الحفر بالمركز.

خلال اللقاء، تم مناقشة كيفية تبادل الخبرات لعمل الدراسات الخاصة بالمياه الجوفية، وتقييم واستكشاف الخزانات الجوفية، بالإضافة إلى الأجهزة المتاحة لدى المركز لإجراء التحاليل المتكاملة للمياه والنظائر، كما عرض المهندس أيمن طه إمكانيات شركة داسكو المتعلقة بحفر الآبار وصيانة آلات الحفر، وكذلك توفير مواسير الحفر من خلال مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات.

كما تم بحث سبل التعاون لتوفير قطع الغيار الخاصة بالحفارات ورؤوس الحفر بمقاسات مختلفة، وكيفية تصنيع العديد من هذه القطع التي توفرها الشركة ويتم تصنيعها محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية، وكذلك مناقشة تقنيات الحفر بالفوم للطبقات المتشققة والهواء المضغوط.

وتضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتعلقة بالتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة الأكسجين 18 والديوتيريوم)، بالإضافة إلى أجهزة آخرى مثل: Electro Spinning Nano Fiber Membrane، وجهاز حيود الأشعة السينية (X-Ray)، جهاز(X-Ray Fluorescence)، والمجهر الإلكتروني(Scanning Electron Microscope)، والأجهزة الأخرى المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الاسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحقيق التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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