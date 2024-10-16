تداول 56 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 56000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 820 شاحنة و150 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 11500 طن بضائع، 409 شاحنات و128 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 44500 طن بضائع، 411 شاحنة و22 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LILY J على متنها 5580 رأس عجول حية بوزن 1950 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق واستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة دليلة.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة NJ MOON علي متنها 35000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة ALEXANDRA KOSAN على متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.