رئيس الوزراء يفتتح المتحف المصري الكبير اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - تستعد وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، لبدء افتتاح المتحف المصري الكبير تجريبيا، في منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجرى تجهيز كافة القاعات للاستعداد لـ افتتاح المتحف المصري الكبير من الوزارة، حتى يكون التشغيل التجريبي تجربة فريدة يشعر فيها الزائر أو السائح بعظمة الحضارة المصرية ورهبتها.

ويضم المتحف مئات القطع الأثرية متنوعة الأحجام والأشكال، من بينها تمثال رمسيس البالغ طوله 30 قدما وعمره 3200 عام، وكل هذه القطع الأثرية ستكون متاحة خلال الافتتاح التجريبي الذي سيشهده العالم.

كما أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن عدد من المفاجآت خلال الافتتاح وأرقام مهمة تخص قطاع السياحة والآثار، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للآثار.

وبالنسبة للقطع الأثرية التي يضمها المتحف ترجع لعصر ما قبل الأسرات إلى العصرين الروماني واليوناني، فضلًا عن قيام الوزارة بتجهيز القاعات من حيث درجات الحرارة لتكون مناسبة للزائرين وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على الآثار.