حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، لافتة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة الطقس في مصر، متوقعة أن تشهد البلاد في الأسبوع الجاري، انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات على كافة الأنحاء، وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 30 21 العاصمة الإدارية 30 20 6 أكتوبر 29 20 بنها 29 21 دمنهور 28 21 وادي النطرون 30 20 كفر الشيخ 29 20 المنصورة 29 21 الزقازيق 30 21 شبين الكوم 29 20 طنطا 29 20 دمياط 28 22 بورسعيد 28 23 الإسماعيلية 31 20 السويس 30 21 العريش 28 20 رفح 27 19 رأس سدر 32 21 نخل 30 17 كاترين 27 16 الطور 29 22 طابا 30 23 شرم الشيخ 33 25 الإسكندرية 28 20 العلمين 27 20 مطروح 26 20 السلوم 27 18 سيوة 32 18 رأس غارب 32 23 الغردقة 33 24 سفاجا 33 25 مرسى علم 32 24 شلاتين 33 24 حلايب 30 25 أبو رماد 32 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 30 20 بني سويف 31 20 المنيا 31 19 أسيوط 32 20 سوهاج 34 22 قنا 37 24 الأقصر 37 22 أسوان 38 23 الوادي الجديد 35 20 أبو سمبل 38 23