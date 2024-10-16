أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:49 صباحاً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 204، في سوق الجملة وسوق العبور، ويضاف إلى السعر بين 3 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة.

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وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:

الطماطم بين 8 جنيهات و18 جنيها.

البطاطس بين 12 جنيهات و20 جنيها.

البصل بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 12 جنيها و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7 جنيهات.

الباذنجان أبيض بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 جنيها و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

قلقاس بين 13 جنيها و15 جنيها.

الثوم بين 55 جنيها و85 جنيها.

البامية بين 45 جنيهًا و55 جنيهًا.

قثاء بين 7 جنيهات و9 جنيهات.

بطاطا بين 3 جنيهات و8 جنيهات.

قرانبيط بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

قرع عسل بين 30 جنيها و90 جنيها.

بروكلي بين 12 جنيها و18 جنيها.

نعناع بين 7 جنيهات و7.50 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:

الليمون البلدي بين 4 و12 جنيها.

تفاح أمريكي 50 و100 جنيهًا.

برتقال بلدى 5 و9 جنيها.

برتقال سكري 5 و11 جنيها.

برتقال أبو سرة 10 و14 جنيها.

الكيوي 70 و150 جنيها.

الرمان 15 و25 جنيها.

بلح سيوى 35 و65 جنيهًا.

تين برشومي 15 و30 جنيهًا

الجوافة 5 و11 جنيهًا

الجنزبيل 70 و150 جنيهًا.

الأفوكاتو 70 و150 جنيهًا.

الكانتلوب 8 و18 جنيها.

الموز الصعيد 11 و15 جنيهًا.

الموز البلدي 11 و15 جنيهًا.

الموز المستورد 40 و60 جنيهًا.

الموز المغربي 15 و19 جنيهًا.

الموز الوليم 15 و19 جنيهًا.

الموز البيكو 18 و22 جنيهًا.