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شلل مروري يضرب الدائري أعلى ميدان الرماية بسبب عطل بمقطورة (صور) - أخبار كلمتك

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شلل مروري يضرب الدائري أعلى ميدان الرماية بسبب عطل بمقطورة (صور) - أخبار كلمتك

شلل مروري يضرب الدائري أعلى ميدان الرماية بسبب عطل بمقطورة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:48 صباحاً - شهد الطريق الدائري، أعلى ميدان الرماية، منذ قليل شللًا مروريًا خانقًا تسبب في تكدسات مرورية طويلة.

 ويعود سبب هذا الشلل إلى عطل فني مفاجئ أصاب إحدى المقطورات، حيث انفصل أحد إطاراتها مما أدى إلى توقفها بشكل كامل في منتصف الطريق.

وقد تسبب هذا العطل في تعطيل حركة المرور بشكل كامل في الاتجاهين، مما أدى إلى تكدس عشرات السيارات والشاحنات. 

وتعمل حاليًا الأجهزة المعنية على سحب المقطورة المعطلة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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