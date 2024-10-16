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تحرير 23 محضرا لمخالفات متنوعة في المخابز بالعياط - أخبار كلمتك

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تحرير 23 محضرا لمخالفات متنوعة في المخابز بالعياط - أخبار كلمتك

تحرير 23 محضرا لمخالفات متنوعة في المخابز بالعياط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:16 صباحاً - نفذت إدارة تموين العياط حملة مكبرة أسفرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت والأسواق.

 

حملة مكثفة بالعياط لضبط المخالفات

وأشرفت عبير العقبي، مدير إدارة تموين العياط، على حملة رقابية شملت جميع المنشآت التموينية والمخابز ومحطات الوقود بالمنطقة، وهدفت هذه الحملة إلى التأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين والتزام التجار بالأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد كبير من المحاضر، حيث تم تحرير 23 محضر إثبات حالة لمخالفات متنوعة في المخابز، منها مخالفات تتعلق بالمواصفات، ونقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود قائمة بيانات. كما تم تحرير 10 محاضر جنح لمخالفات أخرى، مثل عدم إعلان الأسعار، وبيع سلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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