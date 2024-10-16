المتحف المصرى الكبير يفتح أبوابه اليوم للزوار من مختلف دول العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - يبدأ المتحف المصري الكبير اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 فتح أبواب 12 قاعة رئيسية من بين قاعاته أمام زواره من المصريين والعرب والأجانب من مختلف دول العالم، لتنضم إلى مرحلة التشغيل التجريبي والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

-الجمهور على موعد مع افتتاح أكبر صرح ثقافي وحضاري فى العالم، وهو المتحف المصري الكبير إذ سيتم تشغيله تجريبيًا اليوم الأربعاء، إذ يضم بين جدرانه أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، تضم جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة بشكل كامل أمام الزوار.