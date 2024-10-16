عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

رامي نصوحي يحضر تدريبات الزمالك استعدادًا لودية النصر الليبي - أخبار كلمتك

رامي نصوحي يحضر تدريبات الزمالك استعدادًا لودية النصر الليبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

المتحف المصرى الكبير يفتح أبوابه اليوم للزوار من مختلف دول العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المتحف المصرى الكبير يفتح أبوابه اليوم للزوار من مختلف دول العالم - أخبار كلمتك

المتحف المصرى الكبير يفتح أبوابه اليوم للزوار من مختلف دول العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - يبدأ المتحف المصري الكبير اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 فتح أبواب 12 قاعة رئيسية من بين قاعاته أمام زواره من المصريين والعرب والأجانب من مختلف دول العالم، لتنضم إلى مرحلة التشغيل التجريبي والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

-الجمهور على موعد مع افتتاح أكبر صرح ثقافي وحضاري فى العالم، وهو المتحف المصري الكبير إذ سيتم تشغيله تجريبيًا اليوم الأربعاء، إذ يضم بين جدرانه أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، تضم جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة بشكل كامل أمام الزوار.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق