سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:13 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، مع بداية تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

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سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.8 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.8 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.9 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.5 جنيه للشراء، 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 12.8 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.8 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

txtسعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024