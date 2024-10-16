عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

رامي نصوحي يحضر تدريبات الزمالك استعدادًا لودية النصر الليبي - أخبار كلمتك

رامي نصوحي يحضر تدريبات الزمالك استعدادًا لودية النصر الليبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة ضابط بضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شروط الالتحاق بوظيفة ضابط بضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوي - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة ضابط بضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:05 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة ASTAN ALLIANCE،  مصر للطيران للشحن الجوى لشغل وظيفتي ضابط بضائع عدد (۱۷) فرد / منظم تحميل طائرات عدد (٤٩ فردًا بنظام عقد عمل) أحد عشر شهرًا بالشروط الآتية:

الشروط المطلوبة: 

أولًا: وظيفة ضابط بضائع:

الحصول على مؤهل عال مناسب.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

اجادة مهارات الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

السن لا يزيد على (۳۰) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.

ذكور فقط

قبول العمل بنظام النوبات.

ثانيا: وظيفة منظم تحميل طائرات:

الحصول على شهادة الإعدادية.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

السن لا يزيد عن (٢٥) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.

ذكور فقط.

قبول العمل بنظام النوبات.

شروط عامة:

1- أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. ( تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك هنا)

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١١/٦ حتى ٢٠٢٤/١١/١٥. على أن يتم تقديم صورة من المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:

- المؤهل الدراسي

شهادة الميلاد مميكنة حديثة

السيرة الذاتية (CV)

البطاقة الرقم القومي) سارية.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية ٦*٤.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع (مائة جنيه) لخزينة الشركة لا ترد.

تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.

لن يتم الاعتداد بأى طلبات غير مستوفاة للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق