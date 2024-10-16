الصحة تخصص خط ساخن لتحديد أقرب مكان لإجراء فحوصات ما قبل الزواج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:16 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة تخصيص خط ساخن ١٥٣٣٥ لمعرفة أقرب وحدة صحية لإجراء فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على الصحة العامة والحماية من الأمراض المعدية والوراثية والمزمنة.

إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

ونصحت بأهمية الحرص على إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للمقبلين على الزواج.

وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة ٦ أشهر، مشيرة إلى أن الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 118 مليونًا و806 آلاف و755 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و779 ألفًا و676 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 648 ألفًا و405 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 405 آلاف و734 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 79 ألفًا و417 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 57 ألفًا و721 خدمة، بالإضافة لتقديم 82 ألفًا و937 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفًا و793 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 82 ألفًا و690 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 234 ألفًا و828 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و233 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و859 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2385 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفًا و19 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفًا و655 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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