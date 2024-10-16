مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:28 صباحاً - يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات 1 نوفمبر المقبل.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

أماكن صرف المعاشات

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك.

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

ورصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان “سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024”.

وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة ولا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أى خصومات.



وأهابت الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع وخاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن.

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