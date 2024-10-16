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توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية بالجامعات الحكومية - أخبار كلمتك

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توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية بالجامعات الحكومية - أخبار كلمتك

توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية بالجامعات الحكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:13 صباحاً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 12:01 ص 10/16/2024 12:01:02 AM

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، كلمتك

قام مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بتوقيع عقد مع علاء الدين سرحان، رئيس مجلس أمناء شركة ماس للتجارة والهندسة لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية مع ملحقاتها لشبكات التوزيع في 18 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية. 

 

توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية بالجامعات المصرية

ويأتي ذلك فى إطار مشروع "كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" الذي يتم تنفيذه لصالح الجامعات المصرية ويتم تمويله من قبل بنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى (KFW)  بقرض بلغت قيمته 21 مليون يورو ومنحة قيمتها 2 مليون يورو. فى إطار إتفاقيات ثلاث تم توقيعها فى نطاق اتفاق التعاون المالي الموقع  بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية.والذى يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والتقليل من استهلاك الطاقة من الشبكات الرئيسية فى المبانى الجامعية بالجامعات المصرية،  وتفعيلًا  لأنشطة مشروع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية الممول من بنك التنمية والإعمار الألماني. 

 

جاء ذلك بحضور طارق عبد السلام مدير وحدة كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية، وممثلي بنك التنمية وإعادة الإعمار الألماني (KFW)  والشركة الاستشارية جوبا (Gopa) وعدد من مديري الطاقة بالجامعات المصرية وأعضاء فريق العمل بالمشروع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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