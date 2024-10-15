ولى العهد السعودي يبعث برقية للرئيس السيسي: «شكرا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية شكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر مغادرته القاهرة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد أعرب ولى العهد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، مشيرًا إلى أهمية المباحثات التي جرت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حملته من تأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية والرغبة المشتركة في تعزيز تلك العلاقات، والعمل على التنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البليدين.

وجاء نص البرقية كالتالي:

«صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق الرخاء والازدهار، وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري».