وزير الري: إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين مصر والصومال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة في مجال الموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري، اليوم، الثلاثاء، مع محمد إبراهيم علي نائب وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال، على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتي ستركز على جوانب متعددة، تشمل تقديم الدعم الفني في مجالات تحسين عملية إدارة المياه، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر الجفاف والفيضان من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإجراء الدراسات الهيدرولوجية، وأعمال الرفع المساحي للأودية، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة إلى الصومال لترشيح عدد من المتخصصين في مجال المياه للمشاركة في الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe).

من جهته، أكد الوزير الصومالي رغبة بلاده في توطيد أواصر التعاون مع مصر في كافة المجالات.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول /الأحد/، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.