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الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16-10-2024 - أخبار كلمتك

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الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16-10-2024 - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:35 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدًا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية.

درجات الحرارة علي المدن المصرية 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 21 والعظمى 30

العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 30

6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 29

بنها: الصغرى 21 والعظمى  29

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18   والعظمى 32

كاترين الصغرى 16 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 30

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى  31

السويس: الصغرى 21 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33

الفيوم: الصغرى 20  والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 31

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 32

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 22  والعظمى 37

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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