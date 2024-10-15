بعد شائعة وجود وباء بها، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية القبابات بأطفيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - قام الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ميدانية مكثفة بقرية القبابات بمركز أطفيح، وذلك للاطلاع على الحالة العامة للقرية والوقوف على احتياجات أهاليها.

النظافة على رأس الأولويات

شملت الجولة تفقد شوارع القرية سيرًا على الأقدام، حيث شدد نائب المحافظ على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتكثيف أعمال جمع القمامة بشكل يومي، وأكد أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والتعاون مع الأجهزة المعنية.

والتقى الدكتور الشهابي بعدد كبير من أهالي القرية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشاكل التي تواجههم، ووعدهم بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن. وأكد نائب المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

نائب محافظ الجيزة يطمئن على الصحة العامة لأهالي القرية

وحرص نائب المحافظ على زيارة الوحدة الصحية بالقرية، حيث تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وطمأن الأهالي على عدم وجود أي حالات مرضية خطيرة بالقرية، مؤكدًا أن الحالات المرضية الموجودة هي حالات بسيطة نتيجة لتغير الفصول.

وشدد الدكتور الشهابي على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للأطقم الطبية للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وكان قد نفى مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة صحة ما تردد حول انتشار مرض وبائي في إحدى قرى مركز أطفيح، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر أن هناك فرقا من الطب الوقائي قد تحركت على الفور إلى القرية محل الشكوى، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مرضية غير طبيعية أو انتشار لأي وباء.

المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “كلمتك”، أن الأمراض المنتشرة حاليًا هي أمراض تنفسية موسمية طبيعية، خاصة مع تغير الفصول، وأن هذه الأعراض شائعة بين المواطنين في هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية مرتبطة بالشائعات المتداولة، وأن من يعاني من أعراض بسيطة مثل السعال والحرارة قد تلقى العلاج اللازم في المنزل.

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