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الحكومة تكشف عن خطتها لـ توفير موارد النقد الأجنبي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الحكومة تكشف عن خطتها لـ توفير موارد النقد الأجنبي (فيديو) - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف عن خطتها لـ توفير موارد النقد الأجنبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: نعمل على دعم الصادرات للخارج كأحد الأهداف الرئيسية للدولة.

الحكومة تكشف خطة توفير موارد النقد الأجنبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": هناك العديد من الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل دعم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية للخارج باعتبار أن هذا الأمر يمثل أولوية للدولة لتوفير الموارد الكافية من النقد الأجنبي وزيادة التشغيل.
 

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مبادرات دعم الصناعة 

ولفت إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي أطلقتها الدولة تعمل على دعم الصناعة المصرية كأحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد.
 

تسهيلات ضريبية للمستثمرين

وأشار إلى أن الدولة ذللت الكثير من الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين خاصة فيما يتعلق بإنشاء الشركات، وتم إطلاق حزمة من الإجراءات والتسهيلات الضريبية الجديدة وعدد من المبادرات من خلال وزارة الاستثمار.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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