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محافظ الجيزة: إنشاء منافذ بالتعاون مع الزراعة لعرض منتجات الوزارة بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: إنشاء منافذ بالتعاون مع الزراعة لعرض منتجات الوزارة بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: إنشاء منافذ بالتعاون مع الزراعة لعرض منتجات الوزارة بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:34 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المنافذ السلعية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها من سلع غذائية وأساسية وخضراوات وفاكهة مع مراعاة أن تغطي كافة قطاعات المحافظة، مؤكدًا على التعاون مع وزارة الزراعة خلال المرحلة الحالية لإنشاء عدد من المنافذ البيعية لعرض منتجات الوزارة للمواطنين بأسعار مناسبة على أن يتم الإعلان عن مواقعها قريبًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل داخل السوق وحركة البيع والشراء والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع والاطمئنان على جودة المعروضات. 
 

واطلع محافظ الجيزة على موقف السوق الحالي والتوسعات المستقبلية موجها بضرورة استكمال كافة أعمال المرافق بالسوق. 

والتقى المحافظ خلال جولته داخل السوق بعدد من تجار الخضراوات والفاكهة داخل السوق وأصحاب المحال.

حيث اطلع المهندس عادل النجار على عدد من المعوقات التي تواجه التجار بمنظومة العمل وبحث سبل مواجهتها وحلها، بالإضافة إلى بحث آليات  توفير السلع بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

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كما اطمأن المحافظ من التجار على حركة البيع داخل منافذ التجزئة للخضراوات والفاكهة بالسوق والمقامة على مساحة 700 م2 والتى تضم 18 باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين على شراء احتياجاتهم من السوق، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي يعكسها السوق وما يمثله من مركز ضخم لبيع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بأسواق التجزئة بنسب كبيرة. 
 

وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد مقار جهاز الجبانات والجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق. 

وقام خلالها بتفقد الإدارات المختلفة لجهاز الجبانات واستهلاك الطرق وعدد من مواقع العمل التابعة للمنطقة الصناعية والاستثمارية ومتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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